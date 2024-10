Jakich pocisków użył Iran do ataku na Izrael? „Może użyć ich więcej”

Chociaż szczątki ponad 180 rakiet użytych przez Iran do ataku nadal są zbierane i analizowane, zdaniem ekspertów Iran prawdopodobnie użył do ataku rakiet Fattah-1 (hipersoniczne pociski średniego zasięgu zasilane paliwem stałym, osiągają prędkość do 15 Machów i mają ok. 1 400 km zasięgu) oraz pocisków balistycznych na paliwo stałe Chajbar Szekan (osiągają prędkość do 5 Machów, mają zasięg 1 450 km).



Czym atak Iranu na Izrael z 1 października różnił się od tego z 13 kwietnia?

Iran informuje, że oba typy pocisków mają głowice manewrujące, które sprawiają, że obrona przeciw nim jest trudniejsza. Wykorzystanie do ich napędzania paliwa stałego sprawia, że mogą zostać szybko wystrzelone.



- Krótsze przygotowania do wystrzelenia oznaczają, że te pociski docierają jednocześnie, co wywiera dodatkową presję na obronę (przeciwrakietową) - powiedział Jeffrey Lewis, ekspert ds. bezpieczeństwa z uniwersytetu w Kalifornii. Lewis dodaje, że manewrujące głowice oznaczają, że pociski te mogą skutecznie razić cele, gdy przedrą się przez obronę przeciwrakietową.