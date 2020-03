Krzysztof Adam Kowalczyk: #Pomóżprzetrwać tym, których cenisz

W tym trudnym momencie, gdy konieczność walki z koronawirusem zmusiła rząd do faktycznego wygaszenia części gospodarki, musimy wykazać się solidarnością i pomóc tym, którzy na co dzień nam służą. Dla nich to kwestia być albo nie być. Jeśli im się nie uda dotrwać do końca pandemii, nie będziemy mieli gdzie wrócić. Dlatego apeluję: #pomóżprzetrwać tym, których cenisz.