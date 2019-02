Strona internetowa kancelarii: jak zbudować, jaka powinna być? Raport MarketingPrawniczy.com

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – to znane powiedzenie ma rację bytu także na rynku prawniczym. Firma Tomczak|Stanisławski na potrzeby portalu MarketingPrawniczy.com sporządziła raport stron internetowych kancelarii, które znalazły się w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018.

Przepis na sukces

Strona internetowa bez wątpienia jest jednym z najłatwiejszych narzędzi dotarcia do klienta. To dzięki niej budowane jest pierwsze wrażenie, a podstawowe informacje udzielane są na wyciągnięcie ręki. Z raportu firmy Tomczak|Stanisławski wynika, że przepis na sukces jest prosty: autorskie zdjęcia, używanie prostego języka, możliwość kontaktu z klientem za pomocą telefonu, maila i formularza, szybko ładująca się i odpowiednio zarządzana strona, obecność certyfikatu SSL. Na podstawie tych kryteriów przeanalizowano strony internetowe najlepszych kancelarii w Polsce. Wynika z nich, że nawet najbardziej topowe kancelarie w Polsce nie zawsze radzą sobie z zagadnieniami marketingu prawniczego.

Niezrozumiały język prawników

W rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 znalazło się 100 kancelarii prawniczych, z których 99 posiada strony internetowe. Jednym z wyznaczników popularności strony w Internecie jest obecność zdjęć. Jak się okazuje, 17 kancelarii nie posiada ich w ogóle, a 60% korzysta z fotografii znalezionych w Internecie na wolnej licencji. Jedynie 20% na stronie umieszcza wykonywane przez siebie zdjęcia.

Największym wyzwaniem dla kancelarii jest jednak język. Po sprawdzeniu tekstów w programie badającym poziom zrozumiałości językowej Jasnopis, okazało się, że 68% z nich używa słów niezrozumiałych dla potencjalnego odbiorcy. Tylko 1 kancelaria posługuje się językiem łatwym w odbiorze.

Szybko ładująca się strona, inaczej klient pójdzie gdzie indziej

Topowe kancelarie najbardziej lubią kontaktować się ze swoimi klientami za pomocą telefonu i poprzez specjalny formularz. Jak mówi Marcin Tomczak – ekspert marketingu prawniczego – kluczem do sukcesu jest ,,klikalność" numeru. Tak, abyśmy bezpośrednio z naszego smartfona połączyli się z kancelarią. Tomczak przewiduje też, że nadchodzący rok będzie czasem, kiedy prawnicy otworzą się na kontakt z klientami za pomocą live chatów. Na pewno działałoby to jak magnes na młodszych odbiorców.

Tylko 5 kancelarii może pochwalić się najwyższą szybkością ładowania stron. Z badania przeprowadzonego za pomocą narzędzia Google – Testmysite wynika, że reszta stron internetowych praktycznie po równo dzieli się na wolne i szybkie. 31% nie nadąża za urządzeniami mobilnymi. Eksperci podkreślają, że czas ładowania strony to klucz do sukcesu. Przy czekaniu dłuższym niż kilka sekund, klient szuka czegoś innego.

Gwarancja bezpieczeństwa

Certyfikat SSL jest protokołem gwarantującym bezpieczeństwo witryny. To nic innego, jak zielony pasek z kłódką i napisem ,,Bezpieczna" przy adresie URL. To, co zdawałoby się standardem na większości stron, nie jest jednak powszechne w prawniczym świecie. Tylko 48 z 99 badanych kancelarii może pochwalić się, że wykupiło SSL. Natomiast jeśli chodzi o sposób zarządzania stroną, prym bez wątpienia wiedzie Wordpress. Dosyć często używane są też inne systemy – Sitecore, Joomla, Drupal.

Jakie wnioski płyną z raportu przygotowanego dla MarketinguPrawniczego.com? Czołowe polskie kancelarie z różnym skutkiem odnajdują się w marketingowym świecie. Największym problemem wciąż pozostaje używanie języka, który mógłby zrozumieć nie-prawnik. Słabo wypada też szybkość ładowania się stron i standardy bezpieczeństwa. Pozostaje jedynie nadzieja, że tego typu analizy przyczynią się do większego zwracania uwagi prawniczego świata na e-rzeczywistość.

