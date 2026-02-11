Pod koniec 2025 r. odbył się konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ilu młodych prawników przystąpiło do egzaminów? Mamy szansę poznać pierwsze szczegółowe analizy.

Zgłoszeń do konkursu było 1296. Do pierwszego etapu – testu przystąpiło 1265 osób. To o 10 proc. więcej niż rok, dwa i trzy lata temu. Szkoła zyskuje na popularności. Trend malejącej liczby chętnych został przełamany. W zeszłym roku kandydatów było 1192, dwa lata temu było ich 1234, a teraz jest 1296. Coś drgnęło, a to dobry znak dla mnie jako dyrektora szkoły.

Kandydaci byli absolwentami których uczelni?

Najwięcej kandydatów było absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, co nie jest zaskoczeniem, bo taki trend utrzymuje się od lat. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Śląski w Katowicach a trzecie Uniwersytet Warszawski. To zdecydowana pierwsza trójka. Kolejne miejsca zajęły Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

A z których uczelni najwięcej absolwentów dostało się na aplikację?

W tym roku to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przez ostatnie 12 lat uniwersytety: Jagielloński, Śląski i Warszawski.

Konkurs na aplikacje składa się z dwóch etapów – testu i kazusów do rozwiązania. Jaka dziedzina prawa sprawiła zdającym test najwięcej problemów?

Zdecydowanie najwyższa średnia – 76 proc. – wypadła na teście z prawa cywilnego, dobrze poszło prawo pracy, prawo karne materialne, procedura karna, prawo międzynarodowe, prawo ustroju Unii Europejskiej, postępowanie cywilne oraz prawo konstytucyjne. Najniższa z kolei z prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego.