Różni ich pesel, polityczne doświadczenie i bezwzględność

W Platformie mówi się, że Rafał Trzaskowski nie tylko ze względów taktycznych podczas kampania samorządowej nie może powiedzieć czy będzie kandydował na prezydenta Polski, ale również dlatego, że klamka w partii nie zapadła. Tusk nie dał gwarancji Trzaskowskiemu. Sprawa się waży. Obaj mają do siebie szacunek, ale też mają podobne cele. Różni ich pesel i doświadczenie polityczne. Gdyby Tusk nie wrócił do polskiej polityki to Platformę przejąłby Trzaskowski. Ambicje prezydenta Warszawy są powszechnie znane i sięgają poza granice stolicy. Ale Trzaskowski nie ma politycznej sprawności Tuska, bezwzględności i aż takiego posłuchu w partii. I Tusk robi sporo, żeby Trzaskowski nie urósł ponad stan. Został kandydatem na prezydenta stolicy, ale nie wystąpił z nim publicznie na wiecu, tak jak z kandydatem KO w Krakowie. Nie pompuje go politycznie. Raczej panuje między nimi szorstka przyjaźń. Wybory samorządowe pokażą wiele.

Prawybory w Platformie Obywatelskiej

Jeśli Trzaskowski uzyska reelekcję w cuglach, w pierwszej turze z mocnym wynikiem, to pewnie będzie murowanym kandydatem na prezydenta Polski. Jeśli jednak dojdzie do drugiej tury i tam o włos wygra, a jego wynik będzie gorszy niż ponad 10 mln głosów sprzed lat, to jego pozycja ulegnie pogorszeniu, a wręcz zachwianiu. W PO może dojść do prawyborów i również Radosław Sikorski może zgłosić swój akces do ponownego ubiegania się o prezydenturę kraju. Prawybory byłyby dla Platformy widowiskiem politycznym i zagarnięciem debaty politycznej, ale odsłoniłyby tez podziały w PO. Gdyby Tusk w nich wystartował, miałby nominację w kieszeni, a Trzaskowskiego mógłby upokorzyć. Dzisiaj to spekulacje, o których głośno w Platformie, ale decyzja nie zapadła.

W tych wyborach nie chodzi tylko o samorządy

Niedzielne wybory nie dotyczą tylko samorządów, ale pokażą również polityczną wagę poszczególnych graczy i pomogą napisać scenariusze polityczne na kolejne elekcje, w których wszystko jest możliwe. Kluczowy będzie wynik Rafała Trzaskowskiego, bo to, że ponownie zostanie prezydentem Warszawy jest równie pewne, co drugorzędne. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej jeśli nie znokautuje rywali w pierwszej rundzie.