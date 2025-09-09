„Dr nauk o zdrowiu Katarzyna Kęcka, od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Dr nauk medycznych Tomasz Maciejewski [ma odpowiadać w resorcie za obszar e-zdrowia -red.], od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją jest ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych” - podaje MZ.

Nowi wiceministrowie zastąpili Urszulę Demkow, Marka Kosa i Wojciecha Koniecznego- wiceministrów, którzy stracili stanowiska po odwołaniu w lipcu przez premiera Donalda Tuska ówczesnej szefowej resortu Izabeli Leszczyny.

Jedynym wiceministrem z ekipy Leszczyny, który pozostał na stanowisku, jest Katarzyna Kacperczyk. Odpowiada za prace związane z Krajowym Planem Odbudowy w obszarze zdrowia.