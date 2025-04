Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Krzysztof Izdebski Fundacja Batorego

Nie podważałbym praktyki organizowania konkursów, w których o dotacje mogą się ubiegać zarówno podmioty publiczne, NGO-sy, jak i podmioty komercyjne. Szczególnie w zakresie wsparcia projektów kulturalnych. Mamy różnych aktorów na rynku realizujących zadania w zakresie kultury i czasami będą to organizacje społeczne, często instytucji publiczne, a coraz częściej podmioty prywatne. Zakładam, że każdy z nich boryka się z problemem komercjalizacji tych działań, więc wsparcie państwa w tym zakresie jest potrzebne. Natomiast jeżeli w jednym konkursie mogą brać udział tak różnorodne podmioty, to kryteria wyboru powinny być jak najbardziej obiektywne, tak by np. nie dawać instytucjom publicznym przewagi nad organizacjami społecznymi. Zdecydowanie należałoby doprecyzować kryteria wydatkowania środków publicznych w sposób ograniczający uznaniowość decydentów. Dyskusja nad tym trwa od lat, ale jak widać, bez większych rezultatów. A szkoda, bo to jest kolejny przykład, jakie to budzi kontrowersje. Oczywiście to minister odpowiada za dystrybucję środków publicznych, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby się w tym samoograniczył. Stąd właśnie praktyka wyłaniania projektów na podstawie analiz niezależnych ekspertów i tworzenie list rankingowych. Niezależnie od tego, że spełnia to zasady rzetelności, gospodarności i obiektywizmu wydatkowania środków publicznych, minister może uniknąć podejrzeń o stronniczość i podważania zaufania do jego czy jej decyzji. W interesie samych ministrów jest więc poleganie wyłącznie na tym, co ustalili członkowie komisji oceniającej wnioski. Ich rola powinna się ograniczyć do zatwierdzenia takiej listy, a tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy komisja wydaje się być stronnicza, może podjąć inną decyzję.