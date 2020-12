Koronawirus: wiadomo, gdzie będą szczepić medyków

Szczepienia medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych, aptek, DPS, MOPS, stacji sanitarno-epidemiologicznych rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego tj. w tzw. okresie zero. Zorganizują je i przeprowadzą szpitale węzłowe w każdym województwie, należące m.in. do sieci szpitali PSZ. Część szpitali z tej sieci zadeklarowała zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte jako szpitale węzłowe.

Do 20 grudnia br. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym. W szpitalach tych wykorzystywana będzie szczepionka firmy Pfizer. Firma poinformowała, że w styczniu dostarczy ponad milion dawek szczepionki, co pozwoliłoby zaszczepić ok. 500 tys. osób.