Koronawirus: czy w czasie epidemii można przyjąć gości w domu

To jedno z pytań, na które odpowiedzi udzielił Rzecznik Praw Obywatelskich przez swoją infolinię (nr telefonu 800-676-676).

RPO przypomniał, że zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń rozumianych zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, które byłyby liczniejsze niż 5 osób. Również inne zgromadzenia niż rozumiane zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach nie mogą być organizowane, a to na podstawie § 28 ust. 9 ww. rozporządzenia.

Jak zaznaczono w odpowiedzi, od tych ogólnych zasad zostały jednak przewidziane pewne wyjątki. Tak m.in. stanowi § 28 ust. 9 pkt 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym od zakazu organizowania zgromadzeń są wyłączone imprezy i spotkania do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

- Zatem jeśli spotkanie towarzyskie w gronie 12 znajomych ma się odbyć w domu gospodarza to nie powinno to rodzić problemów prawnych – stan prawny na dzień 9.11.2020 r. - czytamy na stronie Rzecznika.

Jednocześnie zwraca on jednak uwagę, że do rozważenia pozostaje kwestia organizowania tego typu spotkania z uwzględnieniem panującej sytuacji epidemicznej. - Nasze zachowania przede wszystkim powinny być motywowane bezpieczeństwem sanitarnym i próbą zahamowania rozpowszechniania się wirusa, czemu na pewno nie sprzyjają spotkania z dużą grupą znajomych, z którymi na co dzień bezpośredniego kontaktu nie utrzymujemy - wskazuje RPO.