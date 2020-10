Porodówka w Covidzie - lekarze chcą wstrzymania porodów rodzinnych

Zgadza się z nim Michał Gontkiewicz, przewodniczący Zespołu ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: – Obecność osoby bliskiej zdecydowanie zmniejsza stres pacjentki, ale teraz musimy się skoncentrować na matce i dziecku oraz oszczędzaniu personelu, którego brakowało już przed pandemią. Zaraz może się okazać, że część personelu zostanie przekierowana do szpitali covidowych – zauważa dr Gontkiewicz, na co dzień położnik w szpitalu powiatowym w Płońsku.

I choć Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) zaapelowało, by decyzję o porodach rodzinnych zostawić w gestii szpitala, rzecznik praw pacjenta oświadczył, że prawo do obecności bliskich jest podstawowym prawem rodzącej pacjentki. Porody rodzinne wróciły więc w większości szpitali.

Co na to rzecznik praw pacjenta? – Co do zasady podtrzymujemy stanowisko z sierpnia. Nie wykluczamy, że w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, w przypadku jej zaostrzenia, mogą być wprowadzone dodatkowe obostrzenia dla wszystkich udzielanych świadczeń – mówi Jakub Gołąb z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.