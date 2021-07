Szczepienia w aptekach: cienka granica między reklamą a informacją

Prezes NRA chciała wiedzieć, w jaki sposób farmaceuci mogą informować o możliwości szczepień, tak by nie naruszać przepisu zakazującego reklamowanie aptek. W przeszłości zdarzało się bowiem, że część właścicieli sieci aptecznych wykorzystywała np. informację o tym, że apteka honoruje kartę dużej rodziny, by w ten sposób zareklamować swoją placówkę.

– GIF wytrącił z ręki argument przeciwnikom zakazu reklamy, którzy twierdzą, że zakaz pozbawia możliwości informowania. Doprecyzowuje też, że informacja o tym, że dana apteka wykonuje szczepienia przeciw Covid-19, musi być informacją, a nie zakamuflowaną reklamą. Jeśli ktoś napisze: „Tutaj szczepią najlepiej", to naruszy zakaz reklamy. Wcześniej niektórzy właściciele sieci aptecznych próbowali naruszyć zakaz przy okazji „informowania" o możliwości nabycia nieodpłatnych leków dla kobiet w ciąży czy nieodpłatnych leków dla seniorów po 75. roku życia – mówi Marek Tomków, wiceprezes NRA. – Zaskakujące, że to, co jest jasne dla przeciętnego odbiorcy, jest trudne do zrozumienia dla wielkich podmiotów. Im większa sieć i drożsi prawnicy, tym trudniej im zrozumieć różnicę między informowaniem a reklamą – dodaje Marek Tomków.