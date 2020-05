Jak zgłaszać niepożądane działanie leku

Opisy potwierdzonych działań niepożądanych leków są zamieszczane w ulotkach leków również dzięki zgłoszeniom pacjentów. Pacjent ma prawo zgłaszać wszystkie działania, które w jego odczuciu są niewłaściwe. Należy je zgłaszać bez względu na to, czy jest to sytuacja rzeczywista, czy jedynie podejrzenie. W systemie monitorowania niepożądanych działań leków obowiązuje od lat uniwersalna reguła - „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś".

