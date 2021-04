Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące szczepień

Od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione elektroniczne e-skierowania w systemie. Do tego czasu, od 26 kwietnia, na szczepienie mogą rejestrować się kolejne uwalniane przez rząd roczniki. Od środy 28 kwietnia rejestrować mogą się osoby z roczników 1978–1979. Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień. By się zarejestrować, wystarczy zadzwonić pod numer 989, wysłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556, zapisać się bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień lub online przez e-Rejestrację na stronie internetowej pacjent.gov.pl.

NFZ zorganizował specjalne wyjazdowe punkty szczepień docierające do pacjentów, którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Skierowanie na takie szczepienie wystawia lekarz lub pielęgniarka POZ. Na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie trzeba więc rejestrować się przez internet lub telefonicznie przez infolinię 989. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza/pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje zaszczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne. To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z tymi schorzeniami, osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w miastach poniżej 100 tys. osób, gminach miejsko-wiejskich oraz wiejskich, osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.