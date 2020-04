NFZ zapłaci za lekarską wizytę online

– W mojej ocenie da się w ten sposób przeprowadzać lwią część konsultacji psychiatrycznych u dorosłych – mówi ekspert. I dodaje, że teleporady pomogą rozwiązać problem kolejek do lekarzy. Za pomocą platformy lekarz udostępni pacjentom swój kalendarz, a ci zapiszą się na wizytę nawet wówczas, gdy przyjmuje on w innym mieście. Warszawiak skorzysta więc z konsultacji neurologa z Poznania, a poznaniak – kardiologa ze stolicy.

– W szpitalu, w którym pracowałem, w godzinach nocnych lekarz potrafi nadzorować do kilkunastu pacjentów na respiratorze. Ma do dyspozycji techników terapii oddechowej, którzy programują respiratory i ustawiają parametry na podstawie zlecenia lekarza. To może okazać się zbawienne w sytuacji racjonowania zasobów, które jest nieodłącznym elementem medycyny katastrof. Taki lekarz może wykonywać pracę zdalnie i mieć pod opieką pacjentów nawet z kilku szpitali – podkreśla prof. Fedorowski. Zaznacza jednak, że nie wszystkie procedury można wykonywać zdalnie i takie rozwiązanie wykorzystuje się w sytuacjach nagłych.

Wdrażamy kolejne rozwiązania w obszarze e-zdrowia. To nie tylko pomoże w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także zapewni dostęp do opieki pacjentom, dla których jest on obecnie utrudniony w związku z ograniczeniem działania przychodni i szpitali. W ostatnich tygodniach zwraca się inwestycja w technologie, które wdrażaliśmy przez ostatnie dwa lata. Wierzę, że uda się dzięki temu przekonać ostatnich nieprzekonanych do tego, że nie ma odwrotu od rozwoju e-zdrowia.