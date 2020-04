Koronawirus: co znaczy "niedługi" spacer

Krótki spacer z psem, taka sama przebieżka czy przejażdżka na rowerze – zaleca minister zdrowia. Obywatele pytają: niedługo, to znaczy ile?

Ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych tak objaśniają rozporządzenie Rady Ministrów mówi: krótki, a w zasadzie najkrótszy spacer z psem, ograniczone wyjście do sklepu, tylko w rękawiczkach, jeśli trening, to też niezbędne minimum na rowerze lub biegiem. Wszystko pod groźbą kary, i to finansowej. Przepisy są jednak niejasne i nieprecyzyjne. A mogą uderzyć w obywatela. Pokrzywdzeni pójdą do sądu, by odwołać się od mandatu. A te – zamiast podnosić się po zastoju – będą zmuszone rozpoznawać tysiące odwołań od nałożonych mandatów. Poniżej dalsza część artykułu

Lepiej zostań w domu Sankcje wprowadziła nowela rozporządzenia. A powinny być wprowadzone ustawą – alarmują prawnicy.

Profesor Marek Chmaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że może ze zdrowotnego punktu widzenia przepisy są w porządku, ale z punktu widzenia prawidłowości legislacyjnej już nie.

– Tak bardzo dalekie ograniczenia praw obywatelskich – zakazy, nakazy – muszą wynikać z ustawy – mówi „Rzeczpospolitej".

Podobnego zdania jest Mikołaj Pietrzak, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

– Wprowadzone ograniczenia odpowiadają tym ze stanu nadzwyczajnego. Tymczasem takiego stanu u nas nie wprowadzono – zauważa adwokat i przytacza choćby przepis dotyczący płatnej opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia. Jest niespójny z opieką np. nad dziewięciolatkami. Adwokat zauważa, że jest to nierówne traktowanie rodziców oraz dzieci.

– Ograniczenia naszych praw muszą być podyktowane autentycznym celem ustawy, czyli bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków, i nie powinny wprowadzać tylnymi drzwiami dodatkowych uprawnień państwa i obostrzeń, takich jak np. karanie za indywidualne uprawianie sportu czy samotne spacery.

Minister zdrowia mówi, że krótki spacer z psem jest dozwolony. Czytelnicy „Rzeczpospolitej" pytają, co to znaczy krótki: 20, 30 czy 45 minut; czy to zależy od rasy psa, pogody czy jeszcze czegoś innego?

Z pupilem bez kary – Przepisy pisane są w pośpiechu, a ponieważ dotyczą, mniej lub bardziej, wszystkich obywateli, są niezrozumiałe. Tymczasem jeśli obywatel nie rozumie zakazu, nie powinien być karany za jego złamanie – uważa mecenas Pietrzak.

– Jestem niespełna rok po udarze. Codziennie, bez względu na pogodę, mam pokonywać 5 km rano i po południu – mówi Michał Magdaliński, który jako pierwszy po ogłoszeniu zakazów napisał do „Rz" na e-mailową skrzynkę. – Co mam robić? Chodzić czy nie? – pyta.

Samotny bieg? Niekoniecznie – Oczywiście, że chodzić, i to tyle, ile zalecił lekarz – mówi adwokat Marta Lech. Ona też jest zdania, choć rozumie trudne czasy, że nie można zakazywać pewnych czynności czy aktywności, nie precyzując, o jakie konkretnie chodzi i ile mogą trwać bez kary.

Od kilku lat w Polsce na popularności zyskuje bieganie. Wiadomo, że milej i bezpieczniej jest biegać w parze.

Co zrobić, kiedy nie jesteśmy małżeństwem? W jakiej odległości powinniśmy biegać i jak udokumentować, że jesteśmy w związku? – pytają kolejni czytelnicy. Funkcjonariuszom musi wystarczyć oświadczenie, że jesteśmy parą i razem mieszkamy. Odległość 2 m na zewnątrz jest jednak zalecana. I dla służb nie ma znaczenia, że kiedy wracamy do wspólnego lokum, jesteśmy skazani na 35 mkw.