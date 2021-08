Koronawirus - jak wygląda szczepienie dzieci i niepełnosprawnych w Polsce Adobe Stock

Mimo tego, że Polska zaczęła szczepienia przeciwko koronawirusowi już w grudniu ubiegłego roku, to władza jak i media coraz częśćiej i głośniej alarmują o zbliżającej się czwartej fali pandemii. Spowodowane jest to przede wszystkim zbyt małą liczbą osób zaszczepionych, a co za tym idzie niewytworzoną odpornością zbiorową Jak mogłoby się też wydawać, o szczepieniach wiemy juz prawie wszystko, jednak zazwyczaj jest to wiedza kontekście zdrowia dorosłych. W poniższym poradniku przedstawiamy zagadnienia związane ze szczepieniami dzieci i osób niepełnosprawnych.