Niedzielski: Handel zaświadczeniami o zaszczepieniu to fałszowanie dokumentacji medycznej

- To wyraz skrajnej nieodpowiedzialności. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze środowiska medycznego brał na siebie taką odpowiedzialność fałszowania dokumentacji medycznej. Bo to jest fałszowanie dokumentacji medycznej - powiedział na piątkowej konferencji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



Jak pisaliśmy w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, handel sfałszowanymi paszportami covidowymi, czyli Unijnymi Certyfikatami Covid-19, potwierdziła Naczelna Izba Lekarska (NIL). Według Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Grzegorza Wrony, do Izby docierają takie informacje. Rzecznik mówił o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienie, a także niszczeniu szczepionek.



Z kolei sami lekarze mówią o próbach wyłudzenia od nich przez innych pracowników placówek medycznych loginu i haseł do ich profilu zaufanego, za pomocą których można by fałszować takie zaświadczenia.



