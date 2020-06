NFZ opłaci testy na Covid dla wszystkich pacjentów szpitali

„To szczególna grupa ryzyka. Naszym warunkiem finansowania jest podpisana umowa z laboratorium lub umieszczenie na wykazie covidowym” – dodał prezes Niedzielski w swoim wpisie na Twitterze. Wyjaśnił, że finansowanie przez NFZ wszystkich testów dla pacjentów szpitalnych jest wolą ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Tymczasem w poniedziałek 8 czerwca ruszają testy dla osób wyjeżdżających do sanatoriów. Jak powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, informację o tym, jak przygotować się do wyjazdu, otrzymało już 2 tys. osób. Dodał, że do końca czerwca ze skierowania do sanatorium może skorzystać 18 tys. osób. Warunkiem jest negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.