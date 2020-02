Koronawirus: dla kogo darmowe testy

Osoby, które wróciły z północnych Włoch lub Azji, ale nie mają objawów choroby, badania na obecność wirusa mogą zrobić wyłącznie za własne pieniądze. Są one refundowane tylko tym turystom, którzy mają kaszel i gorączkę. We wtorek media społecznościowe obiegło zarządzenie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, z którego wynika, że badania związane z identyfikacją RNA 2019-nCoV są płatne (500 zł).

Dziennikarze „Rzeczpospolitej" we wtorek sprawdzili to w wybranych przychodniach i szpitalach w całym kraju. Dopytywaliśmy, jak mają się zachować osoby wracające z północnych Włoch. Zazwyczaj pytano o objawy choroby, a kiedy padała odpowiedź, że ich nie ma, doradzano obserwację i unikanie dużych skupisk ludzi. Proponowano także płatne badania w prywatnych laboratoriach. Tylko w jednym ze śląskich sanepidów uznano, że osoba, która właśnie wróciła z Mediolanu, powinna być natychmiast objęta nadzorem epidemiologicznym.

Tymczasem według ustawy o chorobach zakaźnych prawo do bezpłatnych badań sanitarno-epidemiologicznych mają nie tylko podejrzani i chorzy na chorobę zakaźną, ale także „osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym". Oznacza to, że każdy, kto wróci z zagrożonego kierunku, powinien mieć zrobione badania – nawet jeśli nie jest ubezpieczony.

– To bardzo nieostre przepisy, które mogą być traktowane uznaniowo. Resort zdrowia może je interpretować na swój sposób w zależności od posiadanego budżetu. Ale to nie zapewni Polakom bezpieczeństwa – tłumaczy Arkadiusz Tetela, poznański adwokat.

We wtorek ruszyły kontrole na lotniskach. Podróżni wracający z Włoch i Chin mają mierzoną temperaturę. Procedury zostały wdrożone ok. godz. 11, więc nie zbadano osób, które wróciły wcześnie rano. Od środy wszyscy wracający do Polski dostaną też esemesy z informacjami o postępowaniu w razie zauważenia objawów choroby. Szpitale mają mieć łatwiejszy dostęp do środków ochrony osobistej.