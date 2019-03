Antykoncepcja w zastrzyku: 5 sytuacji, kiedy dobrze się sprawdza

Zastrzyki antykoncepcyjne to ciągle mało popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Chociaż wiele kobiet podchodzi do niej z dużym dystansem, w niektórych przypadkach może być dobrym rozwiązaniem.

Zastrzyki antykoncepcyjne to jedna z bardziej skutecznych metod antykoncepcji. Polsce dostępny jest tylko jeden rodzaj zastrzyków antykoncepcyjnych. O ich zaletach i wadach pisze medonet.pl.

Jak działa antykoncepcja w zastrzyku?

Zastrzyki antykoncepcyjne zawierają hormon o nazwie progestagen. Powodują one niepłodność kobiety, taką, jaka występuje podczas ciąży lub we wczesnym okresie karmienia piersią (do 6. tygodnia po porodzie). Czas ich działania, czyli ochrona przed zajściem w ciążę, wynosi mniej więcej 14 tygodni. Zaleca się przyjęcie pierwszej dawki (wykonanie pierwszego zastrzyku antykoncepcyjnego) na początku cyklu.

Zastrzyk antykoncepcyjny wykonuje się domięśniowo w pośladek, ramię lub biodro. Hormon stanowiący substancję czynną podanego preparatu wstrzymuje owulację i zagęszcza śluz w szyjce macicy, co uniemożliwia plemnikom przeniknięcie do dróg rodnych i nie dopuszcza do zapłodnienia. Z lekarzem ginekologiem ustala się, kiedy podane zostaną kolejne zastrzyki.

Zastrzyki mogą się sprawdzić, gdy

1. Karmisz piersią

Zastrzyki antykoncepcyjne nie zawierają estrogenu, czyli hormonu hamującego laktację; z tego względu polecany jest dla kobiet karmiących piersią. Zastrzyk antykoncepcyjny należy zastosować 5 dni po porodzie, jeśli kobieta nie karmi piersią oraz w 6. tygodniu po porodzie w przypadku, jeśli kobieta karmi dziecko piersią.

2.Często zapominasz o wzięciu tabletki

Zaletą zastrzyków antykoncepcyjnych jest to, że wykonuje się je raz na trzy miesiące, więc nie trzeba pamiętać codziennie o tabletce.

3. Masz kłopoty z wątrobą

Zaletą przyjmowania zastrzyków antykoncepcyjnych jest to, że nie obciążają wątroby, więc mogą je przyjmować także kobiety z zaburzeniami pracy tego narządu. Zastrzyki antykoncepcyjne łagodzą też objawy napięcia przedmiesiączkowego i zmniejszają ryzyko rozwoju endometriozy.

4. Nie chcesz wydawać zbyt dużo na antykoncepcję

Zastrzyki antykoncepcyjne są też dość tanie – jedna iniekcja kosztuje ok. 40 zł, a należy pamiętać, że zastrzyk podawany jest raz na 3 miesiące.

5. Nie planujesz w najbliższym czasie ciąży

Chociaż teoretycznie jeden zastrzyk zabezpiecza przed ciążą przez trzy miesiące, w praktyce odzyskanie płodności może nastąpić dopiero po 10 miesiącach od ostatniej iniekcji. Zdarza się też, że po odstawieniu zastrzyków antykoncepcyjnych nie powraca samoistnie krwawienie miesięczne i cykle miesiączkowe. W takim przypadku miesiączkę musi wywołać ginekolog, podając pacjentce leki hormonalne.

Wady zastrzyków antykoncepcyjnych

Są to przede wszystkim: możliwe zmiany nastroju oraz nastroje depresyjne, łamliwość paznokci, wypadanie włosów, bóle głowy, tkliwość piersi, zmiany trądzikowe, nadczynność tarczycy, plamienia i suchość pochwy oraz brak miesiączkowania. Wadą zastrzyków antykoncepcyjnych jest również to, że nieumiejętnie podane (na przykład robione samodzielnie) są dość bolesne.

Podobnie jak inne preparaty antykoncepcyjne, również zastrzyki antykoncepcyjne mogą mieć skutki uboczne. Do najczęstszych należą obniżenie libido, bóle głowy oraz wzrost wagi. Zdarza się też, że po zastrzyku kobiety mają przedłużające się krwawienie miesięczne.

Skutki uboczne stosowania zastrzyków antykoncepcyjnych nie są jednak bardziej nasilone niż przy innych metodach antykoncepcji hormonalnej i zdarzają się relatywnie rzadko.