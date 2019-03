Krem nawilżający może zmniejszyć ryzyko ciężkich chorób

Stosowanie kremu nawilżającego przez 30 dni zmniejsza we krwi poziom białek wywołujących stan zapalny w organizmie - wynika z badań.

Przesuszona skóra powoduje pojawienie się stanów zapalnych w organizmie, co zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju wielu poważnych chorób, m.in. alzheimera, cukrzycy, osteoporozy. Stosowanie kremów nawilżających może to ryzyko zmniejszyć – wynika z najnowszych badań.

Skóra jest naszym największym organem, którego zadaniem jest ochrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Grupa naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) postanowiła zbadać, w jaki sposób kondycja skóry wpływa na rozwój przewlekłych chorób związanych ze starzeniem.

Wraz z wiekiem w organizmie pojawia się coraz więcej stanów zapalnych, inicjowanych przez specjalne białka, tzw. cytokiny prozapalne. Naukowcy doszukali się związku między stanem zapalnym, a szeregiem schorzeń, w tym cukrzycą typu 2, miażdżycą, chorobą Alzheimera czy osteoporozą. Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w Journal of the European Academy of Dermatology, skóra może odgrywać znaczącą rolę w tym procesie.

Czytaj też: Świąd, suchość, wysypka? To może być cukrzyca.

Poniżej dalsza część artykułu

- Zapalenie musi pochodzić z narządu na tyle dużego, aby mogło wpływać na całe ciało. Może być nim skóra ze względu na jej wielkość – powiedział prowadzący badanie, doktor Mao-Qiang Man.

Skóra z wiekiem staje się coraz bardziej sucha i wiotka. Pokrywająca ją warstwa lipidów jest cieńsza i bardziej przepuszczalna. Zaczyna brakować kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność i sprężystość skóry. Wszystko to sprawia, że jej funkcje ochronne słabną. Zaczynają się problemy z zatrzymywaniem wewnątrz wody, a na zewnątrz - patogenów. W skórze pojawiają się małe pęknięcia, mikroranki, które wywołują uwolnienie prozapalnych cytokin do układu krwionośnego.

W młodszej skórze cytokiny pomagają w naprawie pęknięć skóry. Starsza skóra jest jednak trudniejsza do naprawienia, co oznacza, że ciało stale uwalnia cytokiny, a gdy znajdą się we krwi, mogą podróżować po całym organizmie i wywoływać różne procesy patologiczne.

Jest jednak pewne rozwiązanie tego problemu. Skórze należy pomóc poprzez jej regularne nawilżanie za pomocą kremu nawilżającego. Według naukowców krem taki powinien zawierać cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe i ceramidy.

To było pierwsze badanie dotyczące związku stanów zapalnych z procesem starzenia się skóry. Nie ulega wątpliwości, że wkrótce rozpoczną się następne, które będą analizować ten temat bardziej dogłębnie i na większą skalę, ponieważ wszyscy się starzejemy.