Dowóz na rehabilitację nie podlega opodatkowaniu

Do realizacji powierzonych mu zadań MGOPS wykorzystuje pojazd specjalistyczny – bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Za pomocą busa MGOPS świadczy usługi transportu zamieszkujących na terenie gminy osób niepełnosprawnych na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Gmina zobowiązuje się bowiem wykonać określoną czynność na rzecz konkretnej osoby (osoby niepełnosprawnej), za którą otrzymuje opłatę w określonej wysokości. Skoro zatem możliwe jest zidentyfikowanie konkretnego świadczenia wykonywanego przez gminę na rzecz określonego podmiotu (nabywcy), to na gruncie przepisów ustawy o VAT świadczenie to stanowi usługę.

Wypełniając przedmiotowe obowiązki i pobierając opłaty za sporne usługi transportowe, gmina działa jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, a nie jako podatnik VAT. Kryterium podstawowym jest tutaj to, że gmina działa jako organ władzy i realizuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej. Sąd zwrócił również uwagę, że w wydanej interpretacji organ podatkowy dokonał nieuprawnionej modyfikacji stanu faktycznego – organ odnosi się bowiem do umów cywilnoprawnych, podczas gdy w złożonym wniosku gmina wyraźnie podkreślała, że w omawianym zakresie nie dochodzi do zawierania umów cywilnoprawnych, a pobierane opłaty są określane aktem administracyjnym w postaci zarządzenia burmistrza. Opłata taka jest stosowana do wszystkich adresatów zarządzenia i nie ma możliwości negocjacji jej wysokości.