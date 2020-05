Placówki dziennego pobytu można otwierać od 25 maja

W przygotowanych wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia wytycznych, dotyczących organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w placówkach, resort zaleca stosowanie środków ochrony osobistej: osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych). Zalecane jest też umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. Ważne jest, by promować zasady higieny i zapewniać dostęp do środków czystości.