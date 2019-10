Prezes GPW o Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Marek Dietl: Giełda jako główna instytucja rynku kapitałowego z pewnością odegrała pozytywną rolę w trakcie rozmów o strategii. Opracowanie SRRK jest jednak sukcesem wszystkich, którzy w toku dziesiątków warsztatów i spotkań dzielili się swoją wiedzą i pomysłami. Cieszę się, że SRRK jest w wielu punktach spójna z naszą strategią #GPW2022. Przykładowo, poddaliśmy procesowi inkubacji już cztery rozwiązania technologiczne, przynajmniej dla trzech z nich widzimy zastosowania w większej skali. Ściągamy też polskie i zagraniczne talenty z sektora fintech do naszego zespołu budującego system transakcyjny czy spółkę technologiczną GPW Tech. Wszystkie te działania są korzystne dla nas i rynku z punktu widzenia SRRK.

Najważniejsze jest to, że SRRK przedstawia jednolitą, spójną wizję rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. W tym sensie każdy element dokumentu jest ważny. Propozycjami o największym "ciężarze gatunkowym" są zapisy dotyczące Sądu Rynku Kapitałowego oraz Obligacji Rozwojowych. Szybkie efekty z kolei może przynieść systematyczne eliminowanie gold platingu regulacyjnego, co od pewnego czasu już możemy obserwować.

Czy strategia ożywi rynek pierwotny? Co zyskają emitenci akcji i obligacji?

SRRK zwraca uwagę na te kwestie, ale trzeba pamiętać, że rynek akcji i instrumentów pochodnych jest w Polsce bardzo dobrze rozwinięty. Tym rynkom potrzebne są teraz odpowiednia partycypacja społeczna w PPK oraz zakończenie pięcioletniego okresu, w którym Otwarte Fundusze Emerytalne wyprzedawały akcje by spełnić wymogi tzw. suwaka. PPK i prywatyzacja OFE wpłyną pozytywnie na wyceny i proponowane w SRRK uporządkowanie kwestii podatkowych związanych z IPO; przełożą się w ten sposób również na zwiększoną liczbę debiutów.

Liczę także na to, że dzięki SRRK jeszcze lepiej rozwinie się rynek obligacji. Obligacje rozwojowe mają dać możliwość emisji podmiotom prywatnym i państwowym, podczas gdy inwestorzy mają być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Obligacje te będą musiały mieć rating inwestycyjny, stałe oprocentowanie oraz zapadalność co najmniej 5 lat. Dla wielu firm rodzinnych, które z różnych względów nie zaprosiły jeszcze w swoje progi nowych akcjonariuszy, będzie to doskonałe narzędzie długoterminowego finansowania rozwoju.