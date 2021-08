David Derouane, prezes Decathlon Polska: Nawet milion rowerów rocznie z polskiej fabryki Decathlonu

Zakład będzie zaopatrywać wszystkie europejskie rynki firmy, produkcja powinna ruszyć na początku 2022 r. W Polsce powstaje w sumie około 100 różnych produktów pod 30 markami – mówi David Derouane, prezes Decathlon Polska.

W Polsce powstaje fabryka rowerów dla Decathlonu. To wasz projekt czy partnera zewnętrznego? Poniżej dalsza część artykułu

Od około dziesięciu lat współpracujemy z portugalskim partnerem, specjalistą w zakresie montażu rowerów. Fabryka, którą budujemy w Polsce, będzie największym zakładem montażu rowerów w Europie i w 100 proc. pracującą dla Decathlonu. Regularną produkcję rozpoczniemy w pierwszych miesiącach 2022 roku i początkowo będziemy produkować rowery dla dzieci i MTB, a w dalszych miesiącach – kolejne modele. Naszym celem jest jednak nie tylko stworzenie montowni rowerów. Intensywnie pracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby wdrożyć w Polsce lokalną produkcję komponentów do rowerów. Mamy już pierwsze sukcesy na tym polu – rozpoczynamy produkcję baterii do topowych modeli elektrycznych oraz układów elektronicznych. Mamy też bardzo zaawansowane projekty produkcji komponentów do silników elektrycznych oraz amortyzatorów. W fabryce zatrudnienie znajdzie początkowo około 250 osób, a po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych – około 600. Mimo że budowa fabryki w Brześciu Kujawskim wciąż trwa, w czerwcu br. w tymczasowym miejscu w Toruniu ruszyła testowa produkcja, która ma na celu sprawdzenie łańcucha dostaw i przetestowanie wszystkich procesów. Warto dodać, że Polska jest jednym z wiodących krajów w dziedzinie montażu rowerów w Europie – wszystkich marek łącznie – obecnie zajmujemy czwarte miejsce.

Ile rowerów będzie można w nowym zakładzie produkować?

Na maksymalnych obrotach będziemy montować ponad milion rowerów rocznie. Decathlon Polska będzie produkować dla swoich sklepów w Polsce, ale także dla wszystkich krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki fabryce zwiększymy naszą zdolność reagowania na potrzeby rynku. Aktualna sytuacja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania rowerami, zwłaszcza segmentem rowerów miejskich ze wskazaniem na rowery elektryczne. Bezpieczne i zdrowe przemieszczanie się to przyszłość, która została zdecydowanie przyspieszona przez pandemię. Warto też dodać, że chcąc w pełni wykorzystać potencjał fabryki, analizujemy możliwość dostarczania rowerów do krajów poza Unią Europejską, w tym na Ukrainę i do Rosji. Zakład będzie miał możliwości produkcyjne obejmujące także wszystkie pozostałe kategorie rowerów, jakie występują w naszej ofercie. Ta fabryka stanie się jednym z największych centrów produkcji rowerów w Europie.

Inne kierunki rozwoju firmy?

Wciąż rozwijamy produkcję na Europę. Obecnie w Polsce powstaje ponad 100 produktów 30 marek własnych. Oprócz produkcji m.in. maski do nurkowania Easybreath, hulajnogi oraz wyposażenie dla sklepów (w pobliżu Warszawy), nadal będziemy tworzyć inny typ asortymentu, np. lampki czołówki. Polska posiada wyjątkowy potencjał produkcyjny dla Decathlonu w Europie i chcemy go maksymalnie wykorzystywać. Mamy w planach również inny bardzo ważny dla nas projekt, w ramach którego Decathlon Polska jest jedną z dwóch filii pilotażowych dla reszty Decathlonu w Europie. Cyfrowy boom przyspiesza naszą transformację logistyczną. Jesteśmy w trakcie robotyzacji naszego magazynu w Łodzi, co ma pomóc nam w zarządzaniu kompletacją zamówień internetowych, aby zagwarantować dostawę do naszych klientów w ciągu maksymalnie 24 h. Innym celem transformacji jest wyzwanie, jakie stanowi ograniczenie naszej emisji CO2. Od 1 stycznia 2021 r. wykorzystujemy wyłącznie zieloną energię, która pochodzi ze źródeł odnawialnych lub jest kompensowana certyfikatami. Nadal dywersyfikujemy nasze źródła energii, aby za trzy lata 100 proc. naszej energii było produkowane bezpośrednio przez nas lub pochodziło z zielonych źródeł. Wdrażamy również plan transformacji z naszymi partnerami produkcyjnymi i wspieramy ich na tej drodze.

Co się zmieniło wraz z wprowadzeniem etykiet z radiowym systemem odczytu RFID pozwalającym na automatyczny odczyt cen przy kasie? Czy spowodował zwolnienia pracowników, czy też tylko ograniczy przyszłe rekrutacje?

Transformacja jest rzeczywistością we wszystkich firmach i we wszystkich branżach. Technologia RFID pozwala nam znacznie ograniczyć czas przejścia klientów przez kasy. Jest to, poza szybkością inwentaryzacji, najważniejsza jej zaleta. Nasi pracownicy nie powinni jednak cierpieć z powodu rozwoju technologicznego. Ludzie są w sercu projektów Decathlon Polska i nigdy nie zwalnialiśmy pracowników w Polsce z takich względów. Mamy szczęście, że nasza działalność rozwija się, więc nasi pracownicy, którzy mogliby ponieść konsekwencje wprowadzenia systemów RFID, mieli czas na podniesienie innych kompetencji, w zależności od ich aspiracji: niektórzy rozwinęli umiejętności związane z kontaktami z klientami, inni z zarządzaniem różnymi usługami, które oferujemy w sklepie, jeszcze inni – w centrum obsługi klienta... Krótko mówiąc, jest to raczej możliwość przekształcenia nie zawsze cenionego zawodu kasjera w inne funkcje, pozwalające każdemu pracownikowi na rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy w Polsce.

Jaki jest udział e-handlu w sprzedaży? Czy rozwój e-commerce oznacza mniej nowych sklepów fizycznych? Macie w planach nowe sklepy?

Obroty ze sprzedaży e-commerce stanową ponad 20 proc. ogólnych obrotów. W Decathlonie kładziemy duży nacisk na rozwój omnichannel [wielokanałowość – red.] i digitalizację, gwarantując użytkownikowi spójne i atrakcyjne doświadczenie zakupowe. Oznacza to, że klient nie powinien odczuć różnicy bez względu na wybrany przez siebie kanał zakupu. Decathlon to jedyna marka w Polsce i staramy się, aby ścieżka zakupowa była jak najbardziej uproszczona dla klienta. Oznacza to, że sami nasi współpracownicy są „omnichannel" – przeszkoleni i ukierunkowani na klienta, a nie na kanał sprzedaży. Nadal będziemy też kontynuować rozwój naszych sklepów fizycznych. Za kilka tygodni otwieramy kolejny w Nowym Targu. Jesteśmy obecni w praktycznie wszystkich polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Natomiast gwałtowny rozwój e-commerce zmusza nas do redukcji rozmiaru naszych sklepów.

Czy na podstawie sprzedaży różnych kategorii produktów letnich firma może ocenić, czy Polacy przewidują wyjazdy na wakacje?

Tak jak w zeszłym roku wygląda na to, że Polacy wyjeżdżają na wakacje raczej do Polski. Nasze produkty, takie jak namioty, rowery oraz wszystko, co związane jest z biwakowaniem i turystyką, mają duże zwyżki obrotów. Obserwujemy także znaczące zainteresowanie naszą platformą wynajmu sprzętu Decathlon Rent, szczególnie wypożyczania rowerów, desek SUP, ale także namiotów, co jest sygnałem krótszych i bardziej sportowych wakacji w Polsce.

W sklepach widać coraz więcej marek własnych – jaką część stanowią? Czy stopniowo zastąpią marki zewnętrzne?

W rzeczywistości jest odwrotnie. Naszym zadaniem jest zaoferowanie klientom jak najszerszej oferty pod względem produktów i usług. Marki takie jak Adidas, ASICS, New Balance, Puma i inne są pożądane przez naszych klientów (w niektórych sportach), dlatego cieszymy się, mogąc z nimi współpracować. Są one bardzo kompetentne w swoich sportach. Od kilku tygodni oferujemy im nową usługę – decathlon.pl stał się platformą marketplace, która pozwala markom wyrażać siebie jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej w Decathlonie. Wierzę, że będziemy dużym wsparciem dla partnerów, bo poza wiedzą i doświadczeniem pomożemy również w logistyce i serwisie. Produkty kupowane od partnerów marketplace początkowo będą wysyłane do klientów bezpośrednio przez sprzedawców, ale w kolejnych etapach planowane jest włączenie własnej logistyki z wykorzystaniem takich usług jak np. Fulfillment czy Click & Collect. Zajmiemy się również obsługą ewentualnych zwrotów, będziemy też wspierać partnerów w działaniach promocyjnych i marketingowych, zwiększając ich rozpoznawalność oraz zapewniając dostęp do rynków europejskich.

Jaką pozycję ma polska filia w na tle innych w Europie? Jakie obroty roczne ma firma?

Decathlon ma ponad 13 mld euro obrotów w świecie, w ponad 35 krajach. Polska jest ważnym krajem dla Decathlonu: osiąga piąty wynik w Europie i szósty globalnie. Należy jednak zaznaczyć, że niedawno otwarte rynki, jak Indie czy Stany Zjednoczone, są predysponowane do tego, by nas wyprzedzić.