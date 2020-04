Dariusz Miłek: należy zakazać krótkiej sprzedaży

Założyciel i główny akcjonariusz spółki odniósł się do tematu krótkiej sprzedaży. Skąd to pytanie? Aktualnie (na 22 kwietnia br.), według rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, aż trzy zagraniczne podmioty finansowe „grają" na spadek wartości akcji CCC (jeden z nich zajął pozycję krótką 21 lutego, wtedy akcje kosztowały ok. 90 zł).

Poniżej dalsza część artykułu