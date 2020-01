Paweł Borys, PFR: Życzę emerytur pod palmami, ale ich nie obiecuję

Blisko 40 proc. pracowników w PPK na starcie to solidny wynik i kredyt zaufania dla programu – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

39 proc. pracowników w PPK po pierwszym etapie tego programu. Sukces czy porażka? Na pewno jest to bardzo dobry wynik. Przede wszystkim PPK stały się standardem rynku pracy, tak jak to jest w rozwiniętych krajach na świecie. Utworzyło je 3,8 tys. dużych firm, a 209 zdecydowało się w tym roku na pracownicze programy emerytalne. Pracodawcy mają bowiem wybór: mogli tworzyć PPK bądź PPE. Jeżeli uwzględnimy obie te formy oszczędzania wspólnie z pracodawcą, to mamy partycypację na poziomie 41 proc. Łącznie 1,3 mln osób w ciągu kilku miesięcy zaczęło oszczędzać na cele emerytalne! Tymczasem po 20 latach upowszechniania IKE, IKZE i PPE mamy w tych programach łącznie zaledwie 900 tys. aktywnych kont. Jest to więc bardzo duży krok w kierunku wdrożenia rewolucji w oszczędzaniu, której celem jest zachęcenie jak największej liczby Polaków do długoterminowego planowania swoich finansów i gromadzenia oszczędności. Długoterminowe i regularne oszczędzanie przynosi najlepsze rezultaty i pozwala zarządzać oszczędnościami bardziej efektywnie. Bo pieniędzy mamy coraz więcej, ale zbyt duża ich część leży na nisko oprocentowanych depozytach lub w gotówce i nie pracuje. PPK jest bardzo atrakcyjnym sposobem oszczędzania, ponieważ do naszych oszczędności drugie tyle otrzymujemy w dopłatach od pracodawcy i państwa. Poniżej dalsza część artykułu

No dobrze, ale czy oczekiwania związane z partycypacją pracowników w PPK nie były jednak większe? PFR mówił o 50 proc., rząd nawet o 75 proc.

Rzeczywiście w ocenie skutków regulacji dołączonej do rządowego projektu ustawy o PPK była mowa o 75 proc. pracowników w tym programie. Ten poziom należy jednak rozumieć jako cel po pełnym wdrożeniu PPK i ich upowszechnieniu. Patrząc na doświadczenia Wielkiej Brytanii, gdzie teraz, w bardzo podobnym programie, na którym zresztą wzorowaliśmy nasze PPK, jest blisko 90 proc. pracowników, uważam ten cel za realny. Brytyjczycy też startowali z niskiego pułapu. I dojście do dzisiejszego poziomu zajęło im ok. sześciu–ośmiu lat. Nasze PPK też potrzebują czasu. Od początku tego roku jako PFR mówiliśmy, że na starcie programu oczekujemy 40–50 proc. Mamy 41 proc. Jest to bardzo duży kredyt dla programu PPK. Tylko kilku krajom na świecie udało się w tak szybkim tempie upowszechnić takie programy emerytalne.

Czy osoby, które na starcie zrezygnowały z udziału w PPK, są już dla tego programu stracone?

Absolutnie nie! W Wielkiej Brytanii stopa rezygnacji na starcie programu sięgała 50 proc. A dziś spadła do niespełna 10 proc. Ludzie stopniowo oswajali się z programem, rosło zaufanie do niego. U nas może być tak samo. Zależy nam na tym, aby wszyscy dokładnie poznali zasady i żeby stało się to, na co nam najbardziej zależy, czyli żeby takie programy jak PPK i PPE stały się standardem na rynku pracy w Polsce. Tak jak w wielu firmach standardem stały się ubezpieczenia grupowe na życie czy pakiety medyczne. Zresztą w przypadku dużych firm tak już się stało. Wszystkie udostępniają PPK lub PPE swoim pracownikom, bo taki mają obowiązek, jednak na razie pomiędzy firmami z dużych miast i tymi z mniejszych miejscowości występuje duża dysproporcja w zakresie partycypacji. W firmach w dużych miastach, zwłaszcza zagranicznych, udział pracowników jest powszechny, rzędu 60, 70, a nawet 80 proc. W mniejszych, polskich firmach, z mniejszych ośrodków udział pracowników w PPK jest niestety niższy – sięga niekiedy zaledwie 20–25 proc. Może wynika to z tego, że tam mniej trzeba walczyć o pracownika niż w dużych miastach, i z tego, że polskie firmy zwyczajnie nie znają jeszcze tych programów. Firmy zagraniczne znają to rozwiązanie z innych rynków, wiedzą, że to jest dobre, prowadziły szeroką kampanię informacyjną wśród pracowników. Czytaj także: #RZECZoBIZNESIE: Wiesław Rozłucki: Odbudowa zaufania po OFE będzie bardzo trudna

Mówi się, że PPK są rozwiązaniem tak korzystnym dla pracowników, że trudno znaleźć produkt o choćby zbliżonej stopie zwrotu. Co zatem powstrzymuje ich przed masowym przystępowaniem do programu?

Udziałowi większej grupy pracowników szkodzą niektóre nieprawdziwe informacje, jak np., że PPK to obniżka pensji, a przecież tak naprawdę jest to podwyżka w formie dopłaty do naszych prywatnych oszczędności. Albo podawanie w wątpliwość prywatności, mimo że jest to wprost zapisane w ustawie. To nieuczciwe, ale, niestety, trafia do wielu osób. Oczywiście angażujemy się w pozytywną kampanię informacyjną, ale budowanie zaufania na pewno zajmie kilka lat. Oczywiście cieniem na PPK kładzie się historia OFE. Związany z nią spadek zaufania do długoterminowego oszczędzania wychodzi nam w badaniach i podczas bezpośrednich spotkań z pracownikami. Do tego dochodzi niski udział cudzoziemców w programie. I niski udział pracowników zatrudnionych na czas określony, a tych mamy w Polsce bardzo dużo, prawie 20 proc. Trochę więc wynika to ze struktury rynku pracy, trochę z poziomu dochodów, które choć rosną, ciągle nie są jeszcze wysokie, trochę też z niskiego zaufania po historii OFE.

Przed nami drugi etap PPK. Obejmie mniejsze firmy. Będzie łatwiejszy czy trudniejszy?

Mamy tu firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. To 20 tys. firm i blisko 2 mln pracowników. Czyli mniejsza liczba pracowników niż w pierwszym etapie i więcej firm. Doświadczenia z Wielkiej Brytanii mówią, że im mniejsze firmy, tym trudniej. Trudniej zachęcić pracodawców do zaangażowania się w promocję systemu. Nadal będziemy prowadzili kampanię informacyjną, zarówno w mediach elektronicznych, jak i tradycyjnych. Będziemy się posługiwali pozytywnymi przykładami dużych firm, które świetnie weszły w PPK. Będziemy też prowadzili bardzo szeroko szkolenia dla pracodawców i dla pracowników z udziałem zespołu portalu www.mojeppk.pl. Będziemy zachęcali firmy, żeby wykorzystały ten program jako benefit pracowniczy. Już dziś jest dużo ogłoszeń rekrutacyjnych, w których PPK są wymieniane właśnie jako taki benefit. Uważam też, że pracodawcy powinni raz do roku, na przykład przy przygotowywaniu PIT dla pracowników, przygotowywać dla nich dokument, w którym informowaliby, ile wpłacili na ich konta w PPK. Dzięki pieniądzom na nich zgromadzonym będą mogli m.in. realizować swoje plany na emeryturze, a przeden wszystkim dodatkowo zabezpieczyć się finansowo.

