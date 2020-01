Wino i wódka są skazane na ekologiczny przewrót

Grupa Żywiec rozwija akcję, w ramach której promuje oddawanie do sklepów butelek zwrotnych po piwie, a Carlsberg w październiku pokazał swój prototyp ekologicznej butelki. Czy producenci mocniejszych alkoholi też będą skazani na produkcję ekologicznych butelek?

Już teraz są podejmowane działania związane z wprowadzaniem ekologicznej oferty produktów alkoholowych, nie tylko piwa. Takie alkohole jak wino czy wódka są skazane na ekologiczny przewrót. Na tę chwilę ich oferta jest wąska, ale wygląda na to, że producenci alkoholi wpisują się w tendencje ekologiczne. W ten sposób próbują pozyskać konsumentów. Klientów próbują też zachęcić ekologiczną produkcją: alkohole coraz częściej opierają się na tradycyjnych recepturach, w ich skład wchodzą certyfikowane surowce, a nie sztuczne ulepszacze smaku i konserwanty.

Istnieje alternatywa dla ekobutelek?



Obecnie alternatywy wydają się mało realne ze względu na wygodę dla konsumenta. Chyba, że uda się wdrożyć rozwiązania oparte na surowcach, które łączą ekologię z komfortem użytkowania. Ale uważam, że kupujący alkohol nie będą skłonni zmienić swoich przyzwyczajeń i szklaną butelkę zastąpić czymś innym. A w każdym razie jest to bardzo odległa perspektywa. Chyba że taka oferta zostanie skierowana głównie do osób młodych, które podążają za ekologicznymi trendami, lub klientów o wysokich dochodach.



Alkohole będą sprzedawane z certyfikatem „eko”?



Uważam, że nie będzie to globalne zjawisko. Na pewno nie wszyscy producenci alkoholi będą się starać o taki certyfikat. Najwyżej na sklepowych półkach będziemy mogli znaleźć kilka wódek z takim oznaczeniem, skierowanych do „ekologicznego” segmentu klientów.



Czy przez użycie ekologicznych surowców wzrośnie cena alkoholu?



Wpłynie to na wzrost kosztów a co za tym idzie – również ceny. Jednak zdecydowanie większy wpływ na cenę ma akcyza i inne podatki, które dla konsumenta stanowią połowę kwoty, jaką musi zapłacić za alkohol. Skoro ceny żywności wykazują tendencje wzrostową, należy się spodziewać, że to również spotka alkohol.