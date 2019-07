Były pilot: Nie każdy intruz w powietrzu to szpieg

Niedawne wtargnięcie rosyjskich myśliwców nad niewielką wyspę należącą do Korei Płd. skończyło się strzałami ostrzegawczymi oddanymi do samolotów intruzów. Jaki jest cel pirackich rajdów w przestrzeni powietrznej ?

Nie można wykluczyć, że część niestandardowych rajdów naszych militarnych rywali ma charakter szpiegowski. Zbliżanie się maksymalnie do granicy przestrzeni powietrznej obserwowanego kraju pozwala na sfotografowanie obiektów tzw. infrastruktury krytycznej – od wojskowych instalacji obronnych, portów, wysuniętych baz wojskowych, umocnień, skupisk okrętów po przebieg tras ważnych rurociągów lub linii energetycznych. Załogi wyspecjalizowanych samolotów rozpoznawczych często świadomie zbliżają się do granic państwa, z konkurencyjnego bloku, aby wzbudzić stacje radiolokacyjne obrony przeciwlotniczej, namierzyć je i ustalić ich możliwości. Cenną informacją uzyskiwaną w ten sposób jest także rejestrowanie reakcji sił powietrznych, zwłaszcza formacji dyżurnych odpowiadających za obronę koalicyjnej przestrzeni na wschodniej flance NATO. To jednak klasyka i rutynowe działanie każdego lotniczego zwiadu i takie podchody wykonują – w miarę możliwości dyskretnie i unikając przesadnego ryzyka – obydwie strony.

Kiedy takie zachowanie można zakwalifikować jako jednoznacznie wrogie?

Jeśli granice ryzykownych zachowań zostają przekroczone i incydent prowadzi do zderzenia czy katastrofy. Ale to zdarzenia naprawdę sporadyczne, zwykle nagłaśniane przez rządy i media. Najczęściej jednak ryzykowne manewry w powietrzu na międzypaństwowym styku wywołują tylko przejściowy wzrost napięcia. Wiele zależy też od kontekstu politycznego, okoliczności wreszcie – interpretacji zdarzeń. Jak np. ocenić ostentacyjne przeloty organizowane przez państwo, które rości sobie pretensje do spornego morskiego terytorium i wbrew protestom sąsiadów w ten sposób demonstruje swoją lokalną dominację i rzekome prawo do terenu?