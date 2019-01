Kazimierz Kik: Rozpad PO-PiS u źródeł mowy nienawiści

Przemysł pogardy, którego autorem była Platforma Obywatelska i zaprzyjaźnione z nią media, stanowił wstęp do obecnego języka nienawiści - twierdzi w rozmowie z Elizą Olczyk prof. Kazimierz Kik, politolog.

Czy najbliższe miesiące będą przebiegały w atmosferze wzajemnych oskarżeń, kto doprowadził do eskalacji agresji w życiu publicznym, a więc pośrednio przyczynił się do zabójstwa Pawła Adamowicza?

Tak. To będzie narastało. Nawet bez tej tragedii rzeczy zmierzały w złym kierunku. Obie strony politycznego sporu, czyli Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska szykowały się do ostrej batalii wyborczej. Już na wybory do Parlamentu Europejskiego przygotowywana była przez opozycję konfrontacyjna kampania, której celem miało być narzucenie społeczeństwu narracji, że pod rządami PiS Polska pożegna się z Unią Europejską.

Dlaczego takie działanie jest konfrontacyjne?

Ponieważ strona rządowa takich intencji nie ma, a więc to jest narracja kłamliwa, czyli wpisująca się w logikę wojny, na której wszelkie chwyty są dozwolone.

Skąd pan wie, jakie są intencje strony rządzącej? Znamy jedynie deklaracje polityków.

Analizuję wnikliwie scenę polityczną – ...