Brytyjczycy potrzebują monarchii

Wszystko to zostanie jeszcze ustalone wewnątrz rodziny królewskiej i służb administracyjnych, które ją obsługują. Zwłaszcza że najbliższa rodzina monarchini – jej dzieci i wnukowie – pełnią pomocnicze funkcje na dworze. Często zastępują monarchów podczas oficjalnych uroczystości. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy są już w podeszłym wieku, tak jak królowa Elżbieta II. Decyzja pary książęcej będzie miała praktyczny wymiar dla funkcjonowania rodziny królewskiej, ale nie wiadomo jeszcze jaki. Tym bardziej że Harry i Meghan nie konsultowali swojego ruchu z rodziną królewską.

O czym może świadczyć ten brak konsultacji?

Zapewne rodzina królewska będzie się starała, żeby opinia publiczna jak najpóźniej poznała szczegóły dotyczące tej zmiany. Jednym z motywów decyzji pary książęcej ma być właśnie kwestia relacji z mediami i tabloidami, które nadmiernie ingerowały w prywatne życie książęcej pary. U księcia budziło to negatywne skojarzenia z tym, jak media prześladowały jego matkę, księżną Dianę. Monarchia jeszcze kilkadziesiąt lat temu była bardzo odległa od poddanych, ale rozwój tabloidów to zmienił. Rodzina królewska musiała znaleźć receptę na to, jak prezentować się przed poddanymi. Przejawem tego jest choćby prowadzenie oficjalnych kont w mediach społecznościowych. Jej członkowie nie unikają spotkań z prasą i obywatelami.