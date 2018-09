Jarosław Kaczyński chwali Patryka Jakiego: Będzie wiele znaczył w polskiej historii

- Gdy pierwszy raz zobaczyłem Patryka Jakiego, to od razu zobaczyłem człowieka, który będzie wiele znaczył w polskiej polityce - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński brał udział w opolskiej konwencji partii. - Nie ma takiego miejsca w Polsce, w którym nie można wygrać. Wszędzie można wygrać. Także tutaj, w Opolu - przekonywał.

- Mamy 21 trudnych miesięcy. Walki o to, by dobra zmiana trwała, zmieniała Polskę, dawała Polsce wielką szansę - mówił Kaczyński. – Zwycięstwa PiS będą służyły temu wyrównaniu, tej równości. To równość nie tylko tego, co w tym momencie, to także równość szans dla młodego pokolenia, dla tych, którzy dzisiaj są dziećmi – dodał Kaczyński.

Prezes PiS udzielił także wywiadu TVP Opole. Mówił na antenie o Patryku Jakim, którego uważa za osobę, która w następnych dziesięcioleciach wiele znaczył w polskiej polityce i historii.

- Tu widać talent, widać tę siłę, energię, pewność siebie, spokój. Naprawdę to ktoś, kto może w polskiej historii następnych dziesięcioleci - bo to przecież młody człowiek, jeszcze kilka dziesięcioleci może być czynny w polityce, to jest dopiero początek - wiele znaczyć, wiele zrobić, wiele zrobić dobrego - mówił Kaczyński.

Zdaniem Kaczyńskiego, Jaki ma szansę, by zostać prezydentem Warszawy, jednak będzie to bardzo trudne. Przypomniał, że gdy o stanowisko ubiegał się jego brat Lech Kaczyński, to miał duży dorobek polityczny, który mu pomagał.