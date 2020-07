Hołownia: Oczywiście, że zagłosuję na Trzaskowskiego. Bez przyjemności

- Natomiast pośredni cel został osiągnięty, dlatego że udało nam się zbudować grupę fantastycznych ludzi, bardzo aktywnych społecznie i obywatelsko, udało nam się podnieść frekwencję - co do tego nie mam wątpliwości - dodał.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Szymon Hołownia uzyskał poparcie 13,87 proc. głosujących, co dało mu trzecie miejsce za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o ocenę swego wyniku, kandydat odparł: - Nie jestem zadowolony w pełni, ponieważ w wyborach prezydenckich startuje się po to, żeby zostać prezydentem i realizować wizję, z którą się do wyborów szło. Trzecie miejsce nie daje takiej możliwości, a więc cel nie został osiągnięty, ten bezpośredni.

Zdaniem Hołowni, "kadencjoza, z którą mamy teraz do czynienia", czyli myślenie jedynie o "przeskoczeniu" kolejnych wyborów lub podejmowanie krótkoterminowych decyzji to "patologia, która nam najbardziej niszczy kraj".

Hołownia zagłosuje na Trzaskowskiego

Po swej wtorkowej deklaracji, że w drugiej turze zagłosuje przeciw wizji prezydentury Andrzeja Dudy Hołownia został zapytany, dlaczego nie powie wprost, że będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego. - Przecież to jest jasne. Oczywiście, że będę głosował na Trzaskowskiego i to mówię wprost - powiedział.

- Mówiąc, że będę głosował przeciw Dudzie chcę wyjaśnić motywy tego głosowania i być uczciwym wobec siebie i wobec wyborców, i jasno to powiedzieć. Karta wyborcza jest zredagowana tak jak jest, a więc nie głosując na Dudę głosuje się na Trzaskowskiego - dodał. Na uwagę, że można oddać głos nieważny odparł: - Nie, to nie jest głosowanie wtedy.

- Ja powiedziałem, że oddam głos, będzie to głos ważny, nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, to oznacza głosowanie na Rafała Trzaskowskiego, natomiast zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego że nie mam w drugiej turze swojego kandydata - podkreślił Szymon Hołownia.