PiS nie zgadza się z decyzją sądu. Będzie odwołanie

Sędzia Anna Tryluk - Krajewska powiedziała w uzasadnieniu, że jedyne sensowne rozumienie wypowiedzi kontrkandydata Dudy prowadzi do wniosku, że mówił on o obecnym stanie bezrobocia w Polsce i dlatego jest prawdziwa.

Ponadto Trzaskowski kilka dni później na kolejnym wiecu sprecyzował swoją krytykę, że odnosi się ona do aktualnego stanu bezrobocia, a nie jak twierdzi Andrzej Duda liczby osób tracących pracę w czasie epidemii. Wyrok nie jest prawomocny.

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że we wtorek zostanie złożona apelacja. - Oczywiście jesteśmy troszkę zaskoczeni, ale też nie do końca. Natomiast nie zgadzamy się z tym orzeczeniem i w dniu jutrzejszym zostanie złożona apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. tego orzeczenia - poinformował.