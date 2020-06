Sondaż: Zmiany w rządzie po wyborach? 55,6 proc. mówi "tak" Fotorzepa, Jerzy Dudek

"Zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach. Potrzeba ich – nie ukrywam tego – również w naszych szeregach" - napisał Jarosław Kaczyński w liście do działaczy PiS, którego treść opinia publiczna poznała 9 czerwca. Jedna z interpretacji tych słów głosi, że prezes PiS miał na myśli zmiany w rządzie, do jakich miałoby dojść po wyborach prezydenckich. Zdaniem większości uczestników sondażu SW Research dla rp.pl do takich zmian po wyborach powinno dojść.