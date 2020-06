"Nie zabierajmy tak wiele". Krzysztof Bosak przedstawił plan gospodarczy

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak zaprezentował swój program gospodarczy. "Piątka Bosaka dla gospodarki" zakłada brak podwyżek podatków, wzrost kwoty wolnej od podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżkę podatku VAT na żywność oraz uproszczenie przepisów i usunięcie zbędnej biurokracji.

Rozpoczynając prezentację programu Krzysztof Bosak zaznaczył, że gospodarka to temat, który został w dużej mierze pominięty na ostatniej debacie prezydenckiej w TVP. - My chcemy rozmawiać o gospodarce na poważnie. Robimy to od samego początku kryzysu gospodarczego wywołanego administracyjnymi ograniczeniami i zaburzeniami w handlu międzynarodowym wywołanymi przez pandemię koronawirusa - zadeklarował kandydat Konfederacji.

"Potrzeba dobrego programu, który ożywi gospodarkę" Polityk ocenił, że sytuacja gospodarcza Polski "nie jest wesoła". - Według oficjalnych statystyk bezrobocie wzrosło do ok. 5,8 proc., natomiast według badań sondażowych wykonywanych niezależnie wśród pracowników wzrosło do 10 proc. Mamy informacje z rynku pracy o setkach tysięcy pracowników, którzy otrzymali propozycję nie do odrzucenia obniżenia wynagrodzeń, wstrzymania wypłaty wynagrodzeń - mówił. Krzysztof Bosak ocenił, że potrzeba dobrego programu, który ożywi gospodarkę i pozwoli na inwestycje. Kandydat Konfederacji na prezydenta zaprezentował "piątkę Bosaka dla gospodarki". - Pięć punktów, będących podsumowaniem ostatnich miesięcy naszej pracy - pracy krytycznej nad programami rządu i pracy pozytywnej nad proponowaniem rozwiązań - oświadczył.

"Aby więcej pieniędzy pozostało w kieszeniach Polaków" W pierwszym punkcie Krzysztof Bosak zobowiązuje się, że jako prezydent nie podpisze żadnych ustaw podnoszących Polakom podatki ani takich, które zmieniają sposób organizacji systemu podatkowego na niekorzyść pracowników i przedsiębiorców. - Główny cel: aby więcej pieniędzy pozostało w kieszeniach Polaków - zaznaczył. Bosak postuluje, by kwota wolna od podatku stanowiła równowartość dwunastokrotności pensji minimalnej, czyli wynosiła 31 tys. 200 zł. - To kontrpropozycja względem socjaldemokratycznego programu realizowanego przez partię rządzącą - podkreślił kandydat. Przekonywał, polska kwota wolna jest jedną z najniższych w Europie. - Zmieńmy to, niech polska gospodarka stanie się nowoczesna, niech system fiskalny nie drenuje tych, których wydatki konsumpcyjne mają największy udział w koszyku dóbr - zaapelował.



Trzeci punkt "piątki Bosaka" to dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Poseł Konfederacji mówił, że mikro i mali przedsiębiorcy często uginają się pod ciężarem zusowskich składek, szczególnie wtedy, gdy nie notują dochodów. - System odprowadzania składek na ZUS powinien ulec radykalnej zmianie - ocenił kandydat.

"Zamiast rozdawać im pieniądze, nie zabierajmy tak wiele" Kolejny postulat programu Bosaka dotyczy obniżki podatku VAT na żywność. - To propozycja adresowana do branży handlowej i do biedniejszej części Polaków. Zamiast rozdawać im pieniądze, nie zabierajmy tak wiele. Udział wydatków konsumpcyjnych, wydatków na żywność jest największy wśród Polaków, którzy mają niewielkie dochody. Duża liczba pieniędzy, które odprowadzają to właśnie nie podatki dochodowe, ale podatki pośrednie, płacone, kiedy nawet nie czujemy, że je płacimy, m.in. VAT - mówił Bosak. Ocenił także, że zmiana stawek VAT podpisywana przez prezydenta i uchwalana przez większość rządzącą związaną z PiS to zmiana na niekorzyść polskich podatników. Bosak zarzucił rządzącym brak logiki i drenaż kieszeni podatnika. Przypomniał o zwiększeniu stawki VAT na wodę mineralną i uzasadnianiu podatku cukrowego chęcią zniechęcania Polaków do kupowania niezdrowych napojów.