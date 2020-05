Szef PKW: Wybory korespondencyjne 10 maja są niemożliwe

Wieczorem we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała na antenie TVP Info, że skierowała do przewodniczącego PKW pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza jako najwyższy organ wyborczy do przeprowadzenia wyborów jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory 10 maja i że czeka na odpowiedź.

Czytaj także: Marszałek Witek pyta Trybunał Konstytucyjny, czy może przesunąć wybory prezydenckie