Duda: Czy Budka dobrze się zastanowił nad tym, co proponuje?

- To zawsze budzi istotne wątpliwości, dlatego że to jest przesunięcie już biegnącego terminu, który został wcześniej przez marszałek Sejmu ogłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim konstytucji - powiedział w Polsat News prezydent, pytany, czy widzi możliwość przesunięcia wyborów prezydenckich na 17 lub 24 maja. - Ale to jest zawsze decyzja marszałka Sejmu i proszę w tej sprawie pytać marszałka Sejmu, bo prezydent nie ma w tej sprawie nic do zrealizowania - zastrzegł.

Pytany o to Andrzej Duda powiedział, że patrzy na wszystkie składane propozycje "z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli" i "porządku ustrojowego i konstytucyjnego państwa". - To, żeby była zachowana ciągłość władzy, żeby wszystkie procesy polityczne toczyły się w normalnych, przewidzianych zwyczajnie ramach ustrojowych i konstytucyjnych ma istotne znaczenie - ocenił.

- Pan przewodniczący Borys Budka proponuje (wybory - red.) za rok. Ja słucham ministra zdrowia, to jest dla mnie ekspert. Przepraszam, ale w tej sprawie akurat pan Borys Budka tak jak ja jest prawnikiem, my nie jesteśmy ekspertami w tej materii. Ja słucham eksperta, a ekspert mówi: dwa lata trzeba, żeby było spokojniej i żeby można było te wybory w zwykłym trybie przeprowadzić - oświadczył Duda.

- Oczywiście są pewne sytuacje, które są ponadstandardowe, dzisiaj mamy z taką sytuacją ponadstandardową do czynienia, mamy czas epidemii i to rzeczywiście wywołuje pewne zakłócenia w normalnym naszym funkcjonowaniu, także w normalnym funkcjonowaniu z punktu widzenia wyborów, bo chodzi o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia obywateli, ale słuchajmy również tego, co mówi minister zdrowia - powiedział Duda.

Pomysł Budki? Duda: Co najmniej dziwny

Odnosząc się do propozycji przewodniczącego PO prezydent dodał: - Proszę spojrzeć na uregulowania konstytucyjne dotyczące stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej jest ogłaszany przez Radę Ministrów na 30 dni i on później może być przedłużany na kolejne okresy 30-dniowe za zgodą Sejmu. Czyli ja rozumiem, że pan Borys Budka zakłada, że to przedłużenie będzie za każdym razem następowało tak, żeby w efekcie pozostało od lutego do maja 90 dni na okres kampanii wyborczej. Tylko że to jest ustawianie całego stanu klęski żywiołowej wyłącznie ze względów wyborczych, co absolutnie nie mieści się w podstawach konstytucyjnych. Przepraszam, ale ten pomysł jest co najmniej dziwny.

- Dziwię się, że przewodniczący Budka w ogóle z takim pomysłem jako prawnik wyszedł, bo on (pomysł - red.) się w ramach konstytucyjnych kompletnie nie mieści - dodał Duda. Zaznaczył, że w przypadku realizacji postulatu szefa PO większość parlamentarna mogłaby przedłużać stan klęski żywiołowej, tak, by w efekcie sytuacja mogła trwać "czas nieograniczony".

- Nie wiem, czy pan przewodniczący Borys Budka jako przedstawiciel opozycji rzeczywiście dobrze się zastanowił nad tym, co on w ogóle proponuje, bo rządzący nie wpadli na taki pomysł, bo sądzę, że uważali, że to nie licowałoby z literą demokracji i pewnych zasad, które obowiązują w demokratycznym państwie - ocenił.