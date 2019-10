Joanna Lichocka: Kłamstwo to istota działania PO

- Pan Budka, przedstawiciel PO, który występuje pod nazwą Koalicja Obywatelska, bo chowa się, unika swojego szyldu, który jest skompromitowany, pokazał istotę działania tego ugrupowania, tego środowiska, czyli kłamstwo - powiedziała w radiowej Trójce Joanna Lichocka. Zaznaczyła także, że zaprezentował rachunek na ponad 2 tysiące złotych, a okazało się, że są to dwa opakowania i "w rzeczywistości chorzy kupują ten lek za kilka złotych, ponieważ jest on refundowany". - Widocznie pan Budka nie ma refundacji leku. Z jakiegoś powodu receptę miał wypisaną na 100 proc. wartości - dodała Lichocka. - Ale to jest prawda o PO. Fałszerstwo, manipulacja, mijanie się z prawdą, wprowadzanie opinii publicznej w błąd jest metodą działania – zaznaczyła. Jak zauważyła, kłamstwo jako skuteczna metoda polityki nie jest rzeczą nową. – Moim zdaniem środowisko PO postawiło na to już dawno temu, w 2005 roku. Teraz są demaskowani – dodała.

Polityk PiS wskazała również, że podobnie jest ze spotem wyborczym PO, który miał przedstawiać rodzinę, której trudno żyje się pod rządami PiS. – Okazało się, że to nie jest żadna rodzina, tylko kilku aktorów wynajętych do tego, żeby recytować propagandę PO – powiedziała Lichocka i podkreśliła, że "PO nawet nie wysila się na to, żeby pokazać prawdziwych ludzi". - Nie ma takiej rodziny, która by powiedziała, że jest źle po zmianach, które wprowadziło PiS - stwierdziła.