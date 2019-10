Borys Budka o PiS: To są mechanizmy znane w systemie totalitarnym

- Ziobro ma narzędzia i może na sześć miesięcy bez zgody prokuratora wysłać go z dnia na dzień w każde miejsce kraju. To są mechanizmy znane w systemie totalitarnym - stwierdził w programie “Onet Rano” Borys Budka, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

