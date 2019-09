Sienkiewicz: Tłum spoconych facetów normą polskiej polityki

Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, kandydat KO do Sejmu powiedział w TVN24, że zaprezentowany w piątek program Koalicji Obywatelskiej przygotowały w dużej mierze kobiety.

- Chcę zwrócić uwagę na to, że normą polskiej polityki jest to, że wychodzi tłum mniej lub bardziej spoconych facetów i mówią o polityce - powiedział. Jego zdaniem, taka sytuacja jest sprzeczna z tym, "co dzieje się w Europie". - Pora to zmienić - stwierdził Sienkiewicz. Jego zdaniem, prezentowanie programu przez kobiety było "bardzo dobrym akcentem" oraz "pokazaniem kierunku". - A za tym idą rozwiązania programowe - zadeklarował kandydat.

Były minister spraw wewnętrznych powiedział też, że pora, by w zakresie równości płac "Polska dołączyła do Europy". - Nie ma powodu, żeby kobieta na tym samym stanowisku zarabiała mniej niż mężczyzna - podkreślił.