Data wyborów i kalendarz wyborczy ogłoszone w Dzienniku Ustaw

Do postanowienia załączony jest kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Pierwszy z nich to 24 sierpnia 2019 r. - do tego dnia organ partii politycznej musi zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Ten sam termin obowiązuje pełnomocnika wyborczego, który zawiadamia PKW o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.

Do 26 sierpnia 2019 r. powołane zostały okręgowe komisje wyborcze.

Listy kandydatów na posłów i senatorów zostały zgłoszone do godz. 24. w dniu 3 września 2019 r.

Najpóźniej 13 września należało podać do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Do 22 września zostały powołane obwodowe komisje wyborcze i sporządzone spisy wyborców, a także podane do wiadomości publicznej informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych za granicą.