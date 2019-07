Schetyna: Będziemy walczyć o jak najszerszą koalicję Fotorzepa, Emil Górski

- Są rozmowy. Rozmawiamy, to kwestia założeń programowych, organizacji i współpracy. Powtarzam - jak najszersza koalicja, ze wspólnym programem. Będziemy o to walczyć do końca - mówił w trakcie Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.