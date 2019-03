Powrót Ligi Polskich Rodzin. Popiera Koalicję Europejską

Liga Polskich Rodzin, w latach 2006-2007 wraz z Samoobroną Andrzeja Leppera koalicjant rządu Prawa i Sprawiedliwości, zadeklarowała poparcie dla Koalicji Europejskiej w wyborach do PE.

LPR była koalicjantem rządu PiS w czasie, gdy szefem Ligi był Roman Giertych.

Liga Polskich Rodzin, po zerwaniu koalicji i odwołaniu przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego członków rządu z ramienia LPR i Samoobrony, w żadnych następnych wyborach nie dostała się już do Parlamentu.

Wolę poparcia Koalicji Europejskiej podczas zbliżających się wyborów wyraził obecny przewodniczący Ligi Polskich Rodzin, Witold Bałażak, prezentując na Facebooku uchwałę Rady Programowej LPR.

W imieniu LPR Błażak zaapelował o "powszechny, aktywny i odpowiedzialny udział w wyborze reprezentacji naszego Kraju do Parlamentarnego Forum Europy".

Rada Polityczna LPR oceniła, że "obecne okoliczności, przed którymi stajemy, jako Państwo i Naród, nie pozwalają na, bardzo bolesne i kosztowne, polityczne eksperymenty rodem z cywilizacji wschodniej (...) czy demagogiczne i uwłaczające godności Polaków obiecanki wyborcze, obliczone wyłącznie na krótkoterminowy interes partyjny PiS".

"Pozaprawne, łamiące Konstytucję, niszczące niezależne sądy i trybunały, zawłaszczające Państwo działania PiS wskazują jednoznacznie, że Kaczyński dąży do dyktatury, czego oczywistym efektem musi być Polexit" - czytamy w oświadczeniu.

Rada Polityczna LPR apeluje o "o wykreślenie z narodowych wyborczych kalkulacji ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość wraz z ewentualnymi przystawkami". Jej zdaniem obecność PiS w PE zwiększy izolację Polski na forum unijnym i międzynarodowym i w znaczący sposób negatywnie wpłynie na rozwój i renomę kraju.

Jednocześnie Rada Programowa LPR zwraca się do swoich wyborców i zwolenników, by poparli w wyborach do PE Koalicję Europejską.

'Mamy nadzieję, że miliony wyborców o konserwatywnych poglądach, stojących na pozycji wierności Konstytucji oraz Państwa prawa odnajdą na listach Koalicji Europejskiej kandydatów, z którymi się utożsamiają i na nich zagłosują" - czytamy.