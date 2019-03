Michał Boni: Platformo, może do zobaczenia EP/ Javier Bernal Revert

"Chcę startować w Koalicji Europejskiej i robić dobrze, to co robiłem. Ale muszę mieć jakąś szansę. Nie dano mi jej" - napisał na Twitterze eurodeputowany Michał Boni, w reakcji na ogłoszenie przez Grzegorza Schetynę kandydatów Platformy Obywatelskiej na listach do Parlamentu Europejskiego.