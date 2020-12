WOT wzywa 9 tys. żołnierzy do jednostek w trybie alarmowym

Jak poinformował pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, od 11 do 13 grudnia w wybranych brygadach obrony terytorialnej, żołnierze zostaną wezwani do natychmiastowego stawienia się w jednostkach. - Jest to element tak zwanej kontroli stawiennictwa, realizowanej w Wojskach Obrony Terytorialnej cyklicznie - tłumaczy pułkownik Pietrzak.

