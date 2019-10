Polacy w szpicy NATO

Będzie on trwał od stycznia do grudnia 2020 r., a Polska będzie państwem ramowym, czyli najważniejszym. Żołnierze będą w gotowości 24 godziny na dobę.

W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu operacji wojskowej lub wysłaniu żołnierzy do likwidacji klęski żywiołowej wydzielone jednostki będą miały od dwóch do pięciu dni na podjęcie działań.

– To z pewnością największe wyzwanie dla Polski w zakresie budowania międzynarodowej struktury bojowej od wejścia do NATO – mówił zaraz po zakończeniu certyfikacji gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. – Do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z grupami bojowymi Unii Europejskiej – wyjaśniał.