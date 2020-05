Krzysztof Bosak: Armia większa, ale bez F-35

Poprosiliśmy komitety wyborcze kandydatów do urzędu prezydenta o odpowiedź na pytania dotyczące Sił Zbrojnych. Pytaliśmy o sprawy bieżące, które od kilku lat pojawiają się w debacie publicznej. W poniedziałek na stronie rp.pl opublikowaliśmy wypowiedzi na temat rozwoju wojska doradcy Szymona Hołowni gen. rez. Mirosława Różańskiego oraz bezpartyjnego kandydata Pawła Tanajno, we wtorek zaś lidera PSL Władysława Kosiniak - Kamysza.

Jego zdaniem powinniśmy dążyć do tego, aby już za kilka lat w skład Sił Zbrojnych RP wchodziło co najmniej 200 tys. żołnierzy zawodowych, przy czym rozbudowa powinna objąć przede wszystkim korpus szeregowych i podoficerów zawodowych, bo – jego zdaniem oficerów mamy już pod dostatkiem. - W dalszej przyszłości zwiększanie liczby żołnierzy powinno systematycznie postępować – dodaje.

Kandydat do urzędu prezydenta uważa też, że powinniśmy podnosić wydatki na armię, bo „jest to niezbędne dla rozbudowy realnego potencjału obronnego". Jego zdaniem poziom 2,5 proc. PKB jest dobrym celem na 2024 rok - co nie wyklucza jednak dalszego podnoszenia poziomu wydatków w przyszłości.