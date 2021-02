Łatwiej można wstąpić do WOT

Uproszczone zostały zasady naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej). Poniżej dalsza część artykułu

Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, kandydat do czynnej służby wojskowej, pełnionej jako terytorialna służba wojskowa (TSW), poddawany jest badaniom komisji lekarskiej w celu orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał stawić się dodatkowo przed komisją lekarską. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. Nie są zatem na badania kierowane. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy – łącznie z tymi, który mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Do skrócenia naboru do czynnej służby wojskowej przyczyniło się utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych, o których pisaliśmy w "Rzeczpospolitej". Maksymalnie w jeden dzień kandydat do terytorialnej służby wojskowej ma w niej odbyć rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz zostać zbadany przez komisję lekarską. Dopiero w przypadku nie skorzystania z tej możliwości kandydat kierowany jest do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komisji lekarskiej.

Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową (przy Wojskowych Komendach Uzupełnień).

Co zrobić, aby zostać żołnierzem OT? Należy posiadać polskie obywatelstwo, być pełnoletnim, zdrowym fizycznie i psychicznie, być niekaranym, nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadać przydziału kryzysowego.

Są cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się do WOT.

Pierwszy zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wniosek można pobrać ze strony WOT lub pobrać i wypełnić w WKU. W WKU ochotnik otrzyma również wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, powołania i samej służby.

Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W czasie gdy WKU będzie zajmowało się sprawdzaniem wniosku, ochotnik może zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie Terytorialsów, dzięki którym będzie mógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.