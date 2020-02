MON ma problem. Liczba żołnierzy spada

Armia prowadzi teraz nabór nie tylko do zwykłych jednostek wojskowych, ale też np. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Trwa kampania "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej". Zespoły rekrutacyjne namawiają do założenia munduru m.in. na stokach narciarskich.

Limity MON dotyczące tegorocznego naboru są wyjątkowo wyśrubowane. Resort obrony założył, że w tym roku armia zawodowa powinna osiągnąć stan 111,5 tys. etatów, dodatkowo 29 tys. terytorialnej służby wojskowej, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz w WOT służy ok. 21 tys. ochotników.

Tymczasem na koniec poprzedniego roku Wojsko Polskie liczyło 107,7 tys. żołnierzy zawodowych, ale do końca stycznia jego szeregi opuściło 1858 wojskowych. To zjawisko obserwowane co roku, żołnierze odchodzą na emeryturę.